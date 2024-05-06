Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray'dan maç sonrası flaş bir paylaşım geldi.

#KONSANTRASYON #HEDEF24 başlığıyla paylaşılan videoda Lucas Torreira ve Kerem Demirbay yer alırken, 'Mayıslar Bizimdir' ve 24. şampiyonluk vurgusu yapıldı.

İşte o paylaşım: