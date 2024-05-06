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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezon öncesi ve devre arasında pek çok yıldız takıma katıldı. Bu yıldızlardan bazıları gösterdikleri performansla büyük alkış alırken bazıları ise sınıfta kaldı. Cimbom'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı haline gelen o futbolcunun şuanda pek çok taliplisi bulunuyor. İşte detaylar...
Galatasaray, Fildişili yıldıza yıllık 4 milyon 350 bin Euro ödeneceğini açıklamıştı. Zaha ayrıca 2 milyon 330 bin Euro imza ücreti aldı.
PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Galatasaray formasıyla 35 karşılaşmada görev yapan Wilfried Zaha toplamda 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı.
Fildişili yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle eleştiri topladı.
Yıldız oyuncu son oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı.
Yıldız oyuncu zaman zaman saha içindeki reaksiyonlarıyla da gündeme gelmişti.
İNGİLİZ BASINI İLGİLENEN TAKIMLARI DUYURDU Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Zaha için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Milliyet'in derlediği Team Talk'ta yer alan habere göre Everton, West Ham, Fulham ve Wolverhampton; Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde West Ham United ve Aston Villa'nın Ocak ayında Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu fakat anlaşmanın sağlanamadığı öne sürüldü.
Team Talk'ta yer alan haberin detayında "Bu ilgi, 31 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'deki geçmişi düşünüldüğünde sürpriz değil. Zaha, Crystal Palace'ta geçirdiği dokuz yılda 90 gol attı ve 76 asist yaptı." denildi.
Haberde Zaha'nın yaz aylarında yeniden İngiltere'ye dönmesinin sürpriz olmayacağı vurgulandı.
Zaha'nın Galatasaray'dan haftalık 72 bin sterlin (84 bin Euro) kazandığı belirtilirken yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımların bu ücrete yakın bir ödeme yapması gerektiği hatırlatıldı.
Bu durumun Zaha için harekete geçecek birkaç Premier Lig kulübünü caydırmadığı ve yaz aylarında Galatasaray'a resmi teklf yapılabileceği iddia edildi.
İNGİLTERE'DEN 4 TAKIM PEŞİNDE Haberde Zaha ile Everton, Fulham, West Ham ve Wolverhampton'ın yakından ilgilendiği ve yaz aylarında Fildişili yıldız için transfer hamlesinde bulunabilecekleri öne sürüldü.
Bu dört kulübün Zaha'nın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Haberde Zaha'nın şu anda Türkiye'de zirve yarışına odaklanan Galatasaray'daki performansına konsantre olduğu vurgulandı.
Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın da Premier Lig'den gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Everton'da formsuz bir dönemden geçen Dominic Calvert-Lewin'in yerine Zaha'nın düşünülebileceği vurgulandı.
Ayrıca West Ham'ın da Ings yerine bir forvet transferi yapabileceği aktarıldı.
Fulham'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Armando Broja'nın durumunun netlik kazanmadığı ve Wolverhampton'ın da Gary O'Neil Matheus Cunha ve Hwang Hee-chan'a alternatif bir isim aradığı aktarıldı.
İNGİLTERE'DE 475 MAÇA ÇIKTI
Wilfried Zaha, Crystal Palace, Cardiff City ve Manchetser United formalarıyla İngiltere'de toplamda 475 maça çıktı.
Zaha söz konusu karşılaşmalarda 100 gol atarken 43 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt verilerine göre Wilfried Zaha'nın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.