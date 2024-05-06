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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezon öncesi ve devre arasında pek çok yıldız takıma katıldı. Bu yıldızlardan bazıları gösterdikleri performansla büyük alkış alırken bazıları ise sınıfta kaldı. Cimbom'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı haline gelen o futbolcunun şuanda pek çok taliplisi bulunuyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:58
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızı formayla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Beşiktaş derbisinde sakat olduğu gerekçesiyle kadroya dahil edilmeyen ve performansıyla eleştiri toplayan Fildişili yıldızın yeni adresi netlik kazanmaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

İngiliz basını Zaha ile ilgilenen takımları duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIŞTI
Wilfried Zaha yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılacağını açıklayan Zaha ile uzun süre ilgilense de mutlu sonra ulaşan taraf Galatasaray olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Galatasaray, Zaha'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Galatasaray, Fildişili yıldıza yıllık 4 milyon 350 bin Euro ödeneceğini açıklamıştı. Zaha ayrıca 2 milyon 330 bin Euro imza ücreti aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Galatasaray formasıyla 35 karşılaşmada görev yapan Wilfried Zaha toplamda 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Fildişili yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle eleştiri topladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Yıldız oyuncu son oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Yıldız oyuncu zaman zaman saha içindeki reaksiyonlarıyla da gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

İNGİLİZ BASINI İLGİLENEN TAKIMLARI DUYURDU
Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Zaha için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Milliyet'in derlediği Team Talk'ta yer alan habere göre Everton, West Ham, Fulham ve Wolverhampton; Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Haberde West Ham United ve Aston Villa'nın Ocak ayında Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu fakat anlaşmanın sağlanamadığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Team Talk'ta yer alan haberin detayında "Bu ilgi, 31 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'deki geçmişi düşünüldüğünde sürpriz değil. Zaha, Crystal Palace'ta geçirdiği dokuz yılda 90 gol attı ve 76 asist yaptı." denildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Haberde Zaha'nın yaz aylarında yeniden İngiltere'ye dönmesinin sürpriz olmayacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Zaha'nın Galatasaray'dan haftalık 72 bin sterlin (84 bin Euro) kazandığı belirtilirken yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımların bu ücrete yakın bir ödeme yapması gerektiği hatırlatıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Bu durumun Zaha için harekete geçecek birkaç Premier Lig kulübünü caydırmadığı ve yaz aylarında Galatasaray'a resmi teklf yapılabileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

İNGİLTERE'DEN 4 TAKIM PEŞİNDE
Haberde Zaha ile Everton, Fulham, West Ham ve Wolverhampton'ın yakından ilgilendiği ve yaz aylarında Fildişili yıldız için transfer hamlesinde bulunabilecekleri öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Bu dört kulübün Zaha'nın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Haberde Zaha'nın şu anda Türkiye'de zirve yarışına odaklanan Galatasaray'daki performansına konsantre olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın da Premier Lig'den gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Everton'da formsuz bir dönemden geçen Dominic Calvert-Lewin'in yerine Zaha'nın düşünülebileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Ayrıca West Ham'ın da Ings yerine bir forvet transferi yapabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Fulham'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Armando Broja'nın durumunun netlik kazanmadığı ve Wolverhampton'ın da Gary O'Neil Matheus Cunha ve Hwang Hee-chan'a alternatif bir isim aradığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

İNGİLTERE'DE 475 MAÇA ÇIKTI

Wilfried Zaha, Crystal Palace, Cardiff City ve Manchetser United formalarıyla İngiltere'de toplamda 475 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun için sıraya girdiler

Zaha söz konusu karşılaşmalarda 100 gol atarken 43 asistlik katkı sağladı.

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