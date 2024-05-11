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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sağ beke 2 çözüm

İsmail Kartal, Kayseri karşısında ya Ferdi’yi sağ beke çekecek sol bekte Djiku’yu oynatacak ya da Mert Hakan’ı bu bölgede kullanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sağ beke 2 çözüm

Fenerbahçe, sezonun belki de en kritik maçında sağ bek sorunuyla karşı karşıya kaldı... Osayi'nin Konyaspor deplasmanında sakatlanması ve Mert Müldür'ün kart görüp cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal arayışlarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta başından bu yana iki alternatifi üzerinde duruyor. İsmail Kartal'ın ilk düşüncesi; Ferdi'yi sağ beke çekip, Djiku'ya bu bölgede şans vermekti.

İLK TERCİH MERT HAKAN

Ancak Ganalı oyuncu, beke geçerse stoperde Becao'nun yanında Çağlar oynayacak ve tandem bozulacak. Bunu da pek istemeyen 62 yaşındaki teknik adam, dün Mert Hakan Yandaş'ı da sağ bekte denedi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu konudaki son kararını yarınki son idmanın ardından verecek. İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in yokluğunda geçtiğimiz hafta Fred'i bu bölgeye çekmişti. Verim alamadığı için bu kez Rade Krunic'i 6 numaraya koyacak.

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