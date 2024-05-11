İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

23 Mayıs tarihinde oynanacak olan finalde kupayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya hak kazanacak. Play-Off Turu'nun ilk maçı 22 Ağustos,rövanşı ise 29 Ağustos tarihinde oynanacak. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte muhtemel rakiplerimiz:

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ:

Ajax - Hollanda

Braga - Portekiz

LASK Linz - Avusturya

Molde - Norveç

Viktoria Plzen - Çekya

Union S. Gilloise - Belçika

Partizan - Sırbistan

Sparta Prag - Çekya

FC Sheriff - Moldova

Malmö - İsveç

Apoel - G.Kıbrıs