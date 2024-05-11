Haberler Trabzonspor İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Ziraat Türkiye Kupası’nda final Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Devlerin oynayacağı zorlu final mücadelesini kazanan ekip gelecek sezon Avrupa Ligi Play-Off turuna katılmaya hak kazanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan takımın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

23 Mayıs tarihinde oynanacak olan finalde kupayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya hak kazanacak. Play-Off Turu'nun ilk maçı 22 Ağustos,rövanşı ise 29 Ağustos tarihinde oynanacak. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte muhtemel rakiplerimiz:

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ:

Ajax - Hollanda

Braga - Portekiz

LASK Linz - Avusturya

Molde - Norveç

Viktoria Plzen - Çekya

Union S. Gilloise - Belçika

Partizan - Sırbistan

Sparta Prag - Çekya

FC Sheriff - Moldova

Malmö - İsveç

Apoel - G.Kıbrıs

G.Saray'ın bitmeyen aşkı! Okan Buruk ısrarla istiyor
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor
DİĞER
Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı ve daha nicesi... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen son hali ile "Ah acımasız yıllar" dedirtti!
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski...
G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme!
G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde!
NAMAZ VAKİTLERİ 11 MAYIS 2024 🤲
💰DOLAR KAÇ TL OLDU?
VÜCUTTAKİ MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN ETKİLERİ
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! 00:24
Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! 00:24
Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! 23:51
Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! 23:51
Mbappe takımdan ayrılacağını açıkladı! Mbappe takımdan ayrılacağını açıkladı! 23:36
Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü 23:36
Daha Eski
G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda 23:36
Anlaşma tamam! Kenan Karaman F.Bahçe'ye Anlaşma tamam! Kenan Karaman F.Bahçe'ye 23:36
Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme! Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme! 23:36
Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında... Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında... 23:36
G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde! G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde! 23:36
Babel'den flaş itiraf! Babel'den flaş itiraf! 23:36