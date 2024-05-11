İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

23 Mayıs tarihinde oynanacak olan finalde kupayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya hak kazanacak. Play-Off Turu'nun ilk maçı 22 Ağustos,rövanşı ise 29 Ağustos tarihinde oynanacak. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte muhtemel rakiplerimiz:
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ:
Ajax - Hollanda
Braga - Portekiz
LASK Linz - Avusturya
Molde - Norveç
Viktoria Plzen - Çekya
Union S. Gilloise - Belçika
Partizan - Sırbistan
Sparta Prag - Çekya
FC Sheriff - Moldova
Malmö - İsveç
Apoel - G.Kıbrıs