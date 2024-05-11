Fenerbahçe'de İsmail Kartal: İşimiz zor ama imkansız değil

Konyaspor deplasmanında alınan skor ve G.Saray ile puan farkının 6'ya yükselmesi Fenerbahçe'de moralleri alt üst etti. Sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak şampiyonluk şansı olsa da futbolcuların inancı kalmadı. Oyuncularının düşen modunu yükseltmek için var gücüyle çalışan teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da toplantı üzerine toplantı yapıyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı, dün yaptığı toplantıda şu sözlerle oyuncularını motive etmeye çalıştı:

ÖNÜMÜZDE 3 FİNAL VAR

"Artık Konyaspor maçını geride bırakmalıyız. Önümüzde üç tane final maçı var. İşimiz artık çok zor ama imkansız değil. Herkes bizim şampiyonluğu kaybettiğimizi düşünüyor ama ben düşünmüyorum. Hala bir umudumuz hala bir şansımız var. Biz o mucizeyi gerçekleştirmek için son ana kadar savaşmalıyız. Önce Kayseri'yi yeneceğiz ardından da Galatasaray'ı evinde mağlup edeceğiz. Umudumuzu son maça kadar sürdüreceğiz. Tek yapacağımız üç maçı kazanmak."