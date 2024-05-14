Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder'in taraftarla da arası açıldı. Bonservisine 15 milyon euro ödenen milli oyuncu, şu ana kadar sergilediği performansla tepki çekti. Son oynanan Kayserispor maçında ıslıklanan 26 yaşındaki oyuncu, gözünü Galatasaray ile oynanacak derbiye çevirdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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İrfan Can'ın sakatlığı nedeniyle son oynanan Kayserispor maçına 11'de başlayan Cengiz, taraftarın tepkisini çekti.
TRİBÜNLERDEN PROTESTO!
Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı mücadelenin 82. dakikasında oyundan alınan Cengiz Ünder, taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı.
Milli oyuncu, yerini Leonardo Bonucci'ye bırakacağı sırada kenara gelirken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
DERBİDE AFFETTİRMEK İSTİYOR!
Taraftarların tepkisini çeken Cengiz Ünder, Galatasaray derbisine odaklanmış durumda.
Yüksek beklentilerin farkında olan yıldız oyuncu, RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı fırsat olarak görüyor.
Kendini kanıtlamak isteyen Cengiz Ünder, derbideki futboluyla taraftarla barışmayı hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçında milli oyuncuyu sağ kanatta görevlendirecek.
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