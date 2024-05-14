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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder'in taraftarla da arası açıldı. Bonservisine 15 milyon euro ödenen milli oyuncu, şu ana kadar sergilediği performansla tepki çekti. Son oynanan Kayserispor maçında ıslıklanan 26 yaşındaki oyuncu, gözünü Galatasaray ile oynanacak derbiye çevirdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 13:45
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, beklenen patlamayı gerçekleştiremedi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

15 milyon euro bonservis bedeli ödenen milli oyuncu, sergilediği futbolla hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

İrfan Can Kahveci'nin gölgesinde kalan 26 yaşındaki oyuncu, görev bulduğu maçlarda beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

İrfan Can'ın sakatlığı nedeniyle son oynanan Kayserispor maçına 11'de başlayan Cengiz, taraftarın tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

TRİBÜNLERDEN PROTESTO!
Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı mücadelenin 82. dakikasında oyundan alınan Cengiz Ünder, taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

Milli oyuncu, yerini Leonardo Bonucci'ye bırakacağı sırada kenara gelirken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

DERBİDE AFFETTİRMEK İSTİYOR!
Taraftarların tepkisini çeken Cengiz Ünder, Galatasaray derbisine odaklanmış durumda.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

Yüksek beklentilerin farkında olan yıldız oyuncu, RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı fırsat olarak görüyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tepki çekti! Galatasaray derbisinde...

Kendini kanıtlamak isteyen Cengiz Ünder, derbideki futboluyla taraftarla barışmayı hedefliyor.

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