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Fenerbahçe'de zirvede Edin Dzeko var!

Krallık yarışında 20 golle ikinci basamakta yer alan Fenerbahçe'nin Boşnak forveti Edin Dzeko, birçok veride ilk sırada.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de zirvede Edin Dzeko var!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, bu sezon attığı 20 golle ligde takımın en skorer ismi... Attığı gollerle sarı-lacivertlilere hayat veren Boşnak yıldız, birçok veride de ilk sırada yer alıyor. Her ne kadar gol krallığı yarışında attığı 20 golle İcardi'nin ardından ikinci sırada yer alsa da birçok istatistikte tangocuyu geride bırakmayı başardı. Dzeko, bu sezon maç başına 3.94 şut ve 1.85 isabetli şut çekerek bu alanda ilk sırada bulunuyor. Boşnak yıldız, 0.67 gol beklentisi ve 6.71'le rakip ceza sahasında topla buluşmada da zirvede. Maç başına 0.65 kilit pas veren 38 yaşındaki yıldız, 17.53 isabetli pasla da tüm rakiplerinin önünde yer alıyor. Edin Dzeko, bir tek şut pasında ikinci sırada kaldı.(0.97) Girdiği pozisyonları gole çevirmede de 0.59'la dördüncü basamakta olan Dzeko, 1.35 başarılı driplingle de dördüncü.

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