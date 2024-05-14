FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyelerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Fred ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.