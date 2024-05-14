Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Fred, gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Sarı-lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 13:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Bitime 2 hafta kala 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, derbide puan kaybetmesi halinde şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Galatasaray maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kanarya'da, sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hızlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyelerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Fred ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda sürpriz transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İKİ TEKLİF

Takvim'in haberine göre; 31 yaşındaki Sambacı'nın menajeri, sarı-lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede, Arabistan'dan Fred için sezon sonunda iki tane teklif getirebileceğini bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi

Ayrıca yıldız oyuncunun kontratında 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

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