FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Fred, gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Sarı-lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyelerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Fred ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda sürpriz transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN İKİ TEKLİF
Takvim'in haberine göre; 31 yaşındaki Sambacı'nın menajeri, sarı-lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede, Arabistan'dan Fred için sezon sonunda iki tane teklif getirebileceğini bildirdi.
Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Ayrıca yıldız oyuncunun kontratında 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.
Fred'e güncel verilere göre; 19 milyon Euro değer biçiliyor.
Yönetim, gelecek astronomik tekliflere göre bir plan yapacak.
Bu sezon 33 mücadelede görev alan Fred, 3 gol ve 8 asist kaydetti.
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