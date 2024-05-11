Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor
Şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezon sonunda önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip transferde rotayı İspanya'ya çevirdi. Cimbom, dünyaca ünlü stoper için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Okan Buruk'un öğrencileri bu durumda 37. haftada Fenerbahçe'yi sahasında şampiyonluğunu ilan etmiş şekilde ağırlayacak.
Hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yönetim transfer harekatını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar geçen sezon adeta Florya'nın kapısından dönerek Sevilla'nın yolunu tutan Sergio Ramos'a bu kez kavuşmaya kararlı.
Yönetim, Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 38 yaşındaki stoperi başka bir takıma kaptırmamak için bu defa işi sıkı tutuyor.
Cimbom ilerleyen yaşına rağmen hala mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Sergio Ramos'un menajeriyle temasa geçti.
İspanya'dan gelen bilgilere göre yıldız oyuncu, futbol hayatını Avrupa'da iddialı bir takımda tamamlamayı planlıyor.
Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Ramos'u ikna etmek istiyor.
Tecrübe abidesi Ramos'un çok yüksek olmayan bir ücrete Galatasaray'a 'evet' diyeceği belirtiliyor.
Böylece Aslan, Sanchez ve Nelsson giderse defansa üst düzey bir takviye yapmış olacak.
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