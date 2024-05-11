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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezon sonunda önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip transferde rotayı İspanya'ya çevirdi. Cimbom, dünyaca ünlü stoper için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmek isteyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibin Fenerbahçe'nin Modnhome Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Süper Lig'in 36. haftasında bu şartların oluşması halinde Galatasaray şampiyonluğunu garantileyecek..

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri bu durumda 37. haftada Fenerbahçe'yi sahasında şampiyonluğunu ilan etmiş şekilde ağırlayacak.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yönetim transfer harekatını sürdürüyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Sarı-kırmızılılar geçen sezon adeta Florya'nın kapısından dönerek Sevilla'nın yolunu tutan Sergio Ramos'a bu kez kavuşmaya kararlı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Yönetim, Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 38 yaşındaki stoperi başka bir takıma kaptırmamak için bu defa işi sıkı tutuyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Cimbom ilerleyen yaşına rağmen hala mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Sergio Ramos'un menajeriyle temasa geçti.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

İspanya'dan gelen bilgilere göre yıldız oyuncu, futbol hayatını Avrupa'da iddialı bir takımda tamamlamayı planlıyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Ramos'u ikna etmek istiyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Tecrübe abidesi Ramos'un çok yüksek olmayan bir ücrete Galatasaray'a 'evet' diyeceği belirtiliyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor

Böylece Aslan, Sanchez ve Nelsson giderse defansa üst düzey bir takviye yapmış olacak.

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