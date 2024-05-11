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Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

Son dakika spor haberi: Fenerbaheçe'de Sebastian Szymanski şoku yaşanıyor. Son dönemde performansıyla beklentilerin altında kalan Polonyalı oyuncunun piyasa değeri de düştü. 19 maçtır ligde gol atamayan 25 yaşındaki oyuncu için aralık ayında 25-30 milyon euro bekleyen Kanarya'ya İtalyan ekibi Fiorentina'dan şaşırtan bir teklif geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe'ye muhteşem bir başlangıç yapan Sebastian Szymanski, daha sonra ise düşüşe geçti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

Avrupa'dan birçok kulüp ile transferde anılan Polonyalı yıldızın değeri de geriye gitti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

25 MİLYON EURO HAYAL OLDU
Aralık ayında Szymanski'nin ortaya koyduğu başarılı performans sonrası yıldız isim için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe yönetimi, şu anda ise beklentisini düşürmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

FIORENTINA'DAN TEKLİF GELDİ!
Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Napoli ile anılan 25 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla Serie A ekibi Fiorentina'dan teklif geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

Takvim'in haberine göre; İtalya Serie A ekibinin yapmış olduğu teklifin sadece 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

19 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
10 numara, sağ açık ve merkez orta sahada görev alabilen Szymanski, Süper Lig'de son golünü 10 Ocak'ta Konyaspor ile oynanan 16. hafta maçında atmıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

Ligdeki son asistini 34. haftada Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta yapan futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

Bu sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Szymanski'nin 12 gol, 18 de asisti bulunuyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sebastian Szymanski...

Fenerbahçe, Szymanski için Rus ekibi Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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