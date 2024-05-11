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Milot Rashica’ya üçlü kıskaç
Siyah-beyazlıların Kosovalı yıldızı Milot Rashica ile yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gol katkısında Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile birlikte çift haneyi gören dört Beşiktaşlıdan biri olan, 5 gol ve 6 asist üreten Milot Rashica'yı; Serie A'dan iki, Championship'ten da bir takımın yakın takibe aldığı öğrenildi. Sezon başında Norwich'ten 5 milyon euro'ya transfer edilen Kosovalı kanat için yönetim 10 milyon üzerinde bir rakam talep edeceği öğrenildi.
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