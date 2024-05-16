Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ın Lens'ten kadrosuna kattığı Jean Onana beklentilerin altında kalmıştı. Devre arasında 4,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralanan Kamerunlu orta saha oyuncusu için Fransız ekibi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:47
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...

Siyah beyazlı yönetimi düşündüren bir diğer konu ise kiralık olarak gönderilen futbolcular.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...

Yeni sezonda transferlere kaynak arayan Beşiktaş'a ara transfer döneminde Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'dan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ın devre arasında 4,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana Beşiktaş'a geri dönüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Marsilya'nın 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...

Fransız ekibinde 13 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atan Jean Onana'nın Beşiktaş ile kontratı 2027'de sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4 büyükler istedi biri alıyor!
Beşiktaş'a İtalyan devinden hoca adayı!
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER
Büyükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (16 Mayıs 2024)
HAREKET PROJE HALKA ARZ | HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri 11:11
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 10:50
Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda... Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda... 10:46
Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? 10:36
Boston Celtics üst üste 3. kez konferans finalinde Boston Celtics üst üste 3. kez konferans finalinde 10:08
Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko'da! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko'da! 10:18
Daha Eski
Damak - Al Feiha maçı ne zaman? Damak - Al Feiha maçı ne zaman? 10:25
Yıldız oyuncu F.Bahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu F.Bahçe'ye geri dönüyor! 10:26
G.Saray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak 10:27
Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı 10:28
Al Ittifaq - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Ittifaq - Al Akhdoud maçı ne zaman? 10:29
Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde! Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde! 10:30