TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Jean Onana çıkmazı! Sezon sonunda...
Beşiktaş'ın Lens'ten kadrosuna kattığı Jean Onana beklentilerin altında kalmıştı. Devre arasında 4,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralanan Kamerunlu orta saha oyuncusu için Fransız ekibi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın devre arasında 4,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana Beşiktaş'a geri dönüyor.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Marsilya'nın 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.
Fransız ekibinde 13 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atan Jean Onana'nın Beşiktaş ile kontratı 2027'de sona erecek.
Beşiktaş'ta 8 maça çıkan Kamerunlu orta saha gol ve asist katkısı sağlayamadı.
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