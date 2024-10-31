MEB güncel takvimine göre 11 Kasım 2024'te öğrenciler ara tatile girecek. 1 hafta sürecek olan tatil öncesi araştırmalar hız kazandı. Arama motorlarında araştırılan "Üniversitelere ara tatil var mı? Üniversiteler ne zaman tatil olacak 2024?" sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELERE ARA TATİL VAR MI?

Üniversitelerde ise ara tatil kapsamına girmemektedir. Fakat her üniversite kendi akademik takvimi beliriyor. Bu açıdan bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi ara verebiliyor. Bu sebeple öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Hafta sonu tatilinin de dahil olduğu Kasım ara tatili, 8 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 18 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalana kadar devam edecek.