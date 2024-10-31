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Haberler Haberler

Üniversitelere ara tatil var mı? - Üniversiteler ne zaman tatil olacak 2024?

Milli Eğitim Bakanlığının 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre Kasım ayında okullarda ara tatil dönemi başlayacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ara tatil ile ilgili araştırmalar hız kazanırken bir yandan da üniversite öğrencileri Üniversitelere ara tatil var mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman tatil olacak 2024? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 23:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 23:10
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Üniversitelere ara tatil var mı? - Üniversiteler ne zaman tatil olacak 2024?

MEB güncel takvimine göre 11 Kasım 2024'te öğrenciler ara tatile girecek. 1 hafta sürecek olan tatil öncesi araştırmalar hız kazandı. Arama motorlarında araştırılan "Üniversitelere ara tatil var mı? Üniversiteler ne zaman tatil olacak 2024?" sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELERE ARA TATİL VAR MI?

Üniversitelerde ise ara tatil kapsamına girmemektedir. Fakat her üniversite kendi akademik takvimi beliriyor. Bu açıdan bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi ara verebiliyor. Bu sebeple öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Hafta sonu tatilinin de dahil olduğu Kasım ara tatili, 8 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 18 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalana kadar devam edecek.

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