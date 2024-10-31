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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Kasım rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 35'in altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 31,68 olarak ölçüldü. İşte 1 Kasım Cuma 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 00:40
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 KASIM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,27 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 52,92 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 1 Kasım Cuma günü yüzde 31,68 olarak ölçüldü.

💦1 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

1 Kasım Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 31,68 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 1 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %27,32

🚿 Darlık Barajı: %34,01

🚿 Elmalı Barajı: %52,92

🚿 Terkos Barajı: %43,34

🚿 Alibey Barajı: %6,27

🚿 Büyükçekmece Barajı: %33,8

🚿 Sazlıdere Barajı: %43,11

🚿 Istrancalar Barajı: %32

🚿 Kazandere Barajı: %6,63

🚿 Pabuçdere Barajı: %8,57

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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