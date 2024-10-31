Kara Ağaç Destanı 23. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 23. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 23. bölüm linki haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Celal Ağa'yla yüzleşen Ömer, gizlenmeye devam eder. Teslim olmadan önce Celal Ağa'nın herkesten gizli yürüttüğü işi bozmaya kararlıdır.

Celal Ağa ise kendisini mezara koyan Ömer'den hesap sormak istemektedir. Ömer'e yardım eden herkese bedel ödetmeye başlar. Bundan en çok zarar gören ise Asiye ve kızları olur. Sultan ailesini korumak için Ömer'i bulmak zorundadır.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI