  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Kara Ağaç Destanı 24. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 23. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 24. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kara Ağaç Destanı 24. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 24. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KARA AĞAÇ DESTANI 24. bölüm fragmanı izle

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Celal Ağa'yla yüzleşen Ömer, gizlenmeye devam eder. Teslim olmadan önce Celal Ağa'nın herkesten gizli yürüttüğü işi bozmaya kararlıdır.

Celal Ağa ise kendisini mezara koyan Ömer'den hesap sormak istemektedir. Ömer'e yardım eden herkese bedel ödetmeye başlar. Bundan en çok zarar gören ise Asiye ve kızları olur. Sultan ailesini korumak için Ömer'i bulmak zorundadır.

REKLAM - TOD
G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak
DİĞER
Kuruluş Osman ​heyecan dolu bölümüyle yine nefes kesti!
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in DEM'le bir olup savcı Akın Gürlek'i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert tepki
Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi.
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un gözünden düştü! G.Saray'dan ayrılmak istiyor Buruk'un gözünden düştü! G.Saray'dan ayrılmak istiyor 23:35
İtalyanların Oosterwolde planı değişti! İtalyanların Oosterwolde planı değişti! 23:23
Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! 21:58
F.Bahçe'den Amrabat için opsiyon kararı! F.Bahçe'den Amrabat için opsiyon kararı! 21:28
Sinop gün sayıyor Sinop gün sayıyor 21:25
Kanber dönemi Kanber dönemi 21:24
Daha Eski
Şiro’yla çalıştılar Şiro’yla çalıştılar 21:23
Şanlıurfa’da Sözeri şoku Şanlıurfa’da Sözeri şoku 21:21
Olcay Şahan’dan Batman’a gözdağı Olcay Şahan’dan Batman’a gözdağı 21:20
11. hafta bugün Bolu’da başlıyor 11. hafta bugün Bolu’da başlıyor 21:18
Süper Lig aşkına Süper Lig aşkına 21:17
Samsun penatılarla Samsun penatılarla 21:15