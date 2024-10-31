10 Kasım Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının, onun vizyonunun ve gelecek nesillere bıraktığı mirasın önemini kavramak ve gelecek kuşaklara aktarmak açısından da büyük bir anlam taşır. 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2024 hangi güne denk geliyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım, 2024 yılında Pazar gününe denk gelmektedir.

10 Kasım, resmi tatil olmadığından ve bu tarihte çalışanlar için ekstra mesai ücreti ödenmeyecek.