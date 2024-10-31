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MASTERCHEF ELEME ADAYI 31 EKİM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 31 Ekim eleme adayı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 18:12 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 18:30
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 31 EKİM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 31 Ekim 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

31 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 31 Ekim tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi Ördek Patilla tarifini yapmak için yarışacak. Eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellencektir.

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