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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını 81. bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 81. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 81. bölümü 1 Kasım Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 81. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 00:40
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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını 81. bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 81. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 81. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 81. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 81. BÖLÜM ÖZETİ

Halis, yokluğunda gelişen olayları anlamaya çalışır. Abidin ise hakkı olanı almadan gitmemeye karar vermiştir. Orhan, Betül ile ilgili problemlerini çözmeye çalışırken İfakat çoktan ipleri eline almıştır. Seyran yalının içinde hem duygularından hem de eski günlerin anılarından kaçmaya çalışır, ancak Ferit'in davranışları bunu neredeyse imkansız kılmaktadır.

Ortada dolanmaya devam eden Sinan tehdidi, Ferit ve Seyran'ı her an birbirine daha çok yaklaştırırken Diyar, dedesinden gelen nihai bir karar ile sarsılır. Seyran kalbinden geçenler ile doğru olduğunu bildikleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Yaptığı seçim ile birlikte kendini hiç tahmin etmeyeceği birinin kapısını çalarken bulur. Ferit şimdi her zamankinden daha çok kapana kısılmış gibi hissederken Halis'ten gelen bir yardım ile ne istediğinin farkına varır. Akıntıya karşı kürek çekmekten yorulan Ferit'in Seyran'a meydan okuması şaşırtıcı sonuçlar doğuracaktır.

YALI ÇAPKINI 81. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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