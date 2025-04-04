İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakasında İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor maçı 4 Nisan Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE