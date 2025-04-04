Genoa-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa-Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genoa-Udinese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genoa-Udinese maçı 4 Nisan Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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