Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg-Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Augsburg-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Augsburg-Bayern Münih maçı 4 Nisan Cuma günü saat 21.30'da beIN Sports beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
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