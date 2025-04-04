Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg-Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg-Bayern Münih maçı 4 Nisan Cuma günü saat 21.30'da beIN Sports beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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