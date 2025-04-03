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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Okan Buruk açıklaması!

Fenerbahçe'den flaş Okan Buruk açıklaması!

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u hedef alan bir açıklama yayınladı. İşte gündeme bomba gibi düşen o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 23:11
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Fenerbahçe'den flaş Okan Buruk açıklaması!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinda Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesinin gündem olmasının ardından resmi kanalları üzerinden Okan Buruk'u hedef alan bir açıklama yayınladı. İşte o ifadeler...

'ZORUNLU AÇIKLAMA'

'Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.'

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