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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı!

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı!

Olaylı geçen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında eeli rakibini 2-1'le eleyen Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 20:08
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Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı!

Sarı kırmızılı ekip, Kadıköy'de oynanan ve kavgadan kırmızı karta, penaltıdan gole kadar her şeyin olduğu Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1'le kupa dışına itti.

Mücadele sonrası art arda paylaşımlar ve açıklamalar yayınlayan Galatasaray'dan ezeli rakibine bir gönderme daha geldi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cimbom, daha önce de galip geldiği Fenerbahçe maçlarının görsellerinin olduğu fotoğrafı "Üstünlük" ifadesiyle paylaştı.

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