Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nice-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 28. haftada Nice-Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice-Nantes maçı 4 Nisan Cuma günü saat 21.45'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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