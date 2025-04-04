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Haberler Fransa Ligue 1 Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nice-Nantes 28. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 08:28
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Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nice-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 28. haftada Nice-Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice-Nantes maçı 4 Nisan Cuma günü saat 21.45'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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