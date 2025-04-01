1 maça şampiyon

Ligue 1'de Paris Saint-Germain, şampiyonluk için geri sayıma geçti... Namağlup olarak liderliğini sürdüren Luis Enrique'nin takımı son olarak deplasmanda Saint-Etienne'i 6-1'le geçti. Karşılaşmada PSG'nin gollerini Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Ibrahim Mbaye ve penaltıdan Gonçalo Ramos attı. Ligue 1'de üst üste 8. maçını kazanan namağlup PSG, 27 hafta maçlarının ardından 71 puanla zirvede yer alırken, en yakıp takipçilerinden Monaco 50, Olimpik Marsilya ise 49 puana sahip.

13 SEZONDA 2 KEZ KAYBETTİ

PSG, ligin 28. haftasında sahasında Angers ile yapacağı maçtan puan alması ya da Monaco'nun Brest deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 2013 yılından bu yana ligi domine eden PSG, 2016- 17'de Monaco'ya, 2020-21'de ise Lille'e şampiyonluğu verdi. Paris temsilcisi, tarihinde ikinci kez üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etmiş olacak. Luis Enrique de PSG'nin başında üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayacak. Daha önce Thomas Tuchel üst üste 2, Blanc ise 3 şampiyonluk kazanmıştı.