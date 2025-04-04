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Haberler Fransa Ligue 1 Ligue 1'de PSG şampiyonluk maçına çıkacak

Ligue 1'de PSG şampiyonluk maçına çıkacak

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 5 Nisan Cumartesi günü Angers'yi ağırlayacak Paris Saint-Germain (PSG), bir puan alması halinde bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 10:24
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Ligue 1'de PSG şampiyonluk maçına çıkacak

Ligue 1'in 28. haftasında lider PSG, kümede kalma mücadelesi veren 14. sıradaki Angers'yi TSİ 18.00'de Parc des Princes'te ağırlayacak.

Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin öğrencileri, ligde 71 puanla namağlup devam eden sezonu erken şampiyonlukla taçlandırmak için sahaya çıkacak.

En yakın takipçisi Monaco'nun 21 puan önünde bulunan PSG'ye üst üste 4 olmak üzere 13. şampiyonluk için bir puan yetecek.

PSG, Angers'ye yenilirse Monaco'nun puan kaybetmesi durumunda da şampiyonluğu garantileyecek. Brest-Monaco karşılaşması ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunan Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fransa Kupası'nda ise final oynayacak.

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