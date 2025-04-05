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Haberler Fransa Ligue 1 PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken PSG ile Angers 28. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 14:44
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PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 28. haftada PSG ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG-Angers maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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