PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 28. haftada PSG ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG-Angers maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...