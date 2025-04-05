PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de 28. haftada PSG ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSG-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSG-Angers maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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