  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

REKLAM - Sustalı Ceylan
F.Bahçe'den Okan Buruk açıklaması!
DİĞER
Her gün yeni bir skandal: İstanbullunun cebinden kimler besleniyor?
Kemal Kılıçdaroğlu "aday değilim" dedi Ekrem İmamoğlu ve ekibine "hırsız" göndermesinde bulundu: "Çalanların yüzüne tükürülür"
G.Saray'dan flaş F.Bahçe paylaşımı!
Cimbom İngiliz yıldızın peşine düştü! Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! 00:42
F.Bahçe'den Okan Buruk açıklaması! F.Bahçe'den Okan Buruk açıklaması! 00:42
Romulo Beşiktaş'ı kupa dışına itti! Romulo Beşiktaş'ı kupa dışına itti! 00:42
Solskjaer'den kırmızı kart açıklaması! Solskjaer'den kırmızı kart açıklaması! 00:42
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 00:42
Beşiktaş-Göztepe maçında penaltı! Beşiktaş-Göztepe maçında penaltı! 00:42
Daha Eski
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 00:42
Beşiktaş penaltı bekledi! Beşiktaş penaltı bekledi! 00:42
G.Saray'dan flaş F.Bahçe paylaşımı! G.Saray'dan flaş F.Bahçe paylaşımı! 00:42
Çakar yorumladı! Szymanski'nin golü ofsayt mı? Çakar yorumladı! Szymanski'nin golü ofsayt mı? 00:42
Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi galibiyeti sonrası... Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi galibiyeti sonrası... 00:42
Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra... Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra... 00:42