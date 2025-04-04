Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor-Bolusporkarşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor-Boluspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor-Boluspor maçı 4 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.