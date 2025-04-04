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Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçında Şanlıurfaspor-Boluspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 07:41
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Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor-Bolusporkarşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor-Boluspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor-Boluspor maçı 4 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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