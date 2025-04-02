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Haberler Haberler A SPOR CANLI MAÇ İZLE | A Spor kesintisiz HD izle - Frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI MAÇ İZLE | A Spor kesintisiz HD izle - Frekans bilgileri ve yayın akışı

A Spor canlı izle sayfası üzerinden, en heyecanlı spor karşılaşmalarını anlık olarak takip edebilir, futbol, basketbol, voleybol gibi popüler branşlarda güncel gelişmeleri öğrenebilirsiniz. A Spor’un sunduğu canlı yayınlarla, maç sonuçlarına, yorumlara ve özel analizlere ulaşarak spor dünyasında hiçbir gelişmeyi kaçırmayın! A Spor canlı yayınları ile sporun nabzını tutmaya hemen başlayın!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 10:48 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 10:49
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A SPOR CANLI MAÇ İZLE | A Spor kesintisiz HD izle - Frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE | Spor severler için en güvenilir canlı yayın platformlarından biri olan Aspor, takipçilerine futbol, basketbol, voleybol ve diğer spor dallarında en heyecanlı anları anında sunuyor. Aspor canlı izle servisi ile tüm önemli maçları, turnuvaları ve özel yayınları izleyebilirsiniz. Hem yerel hem de uluslararası spor organizasyonları hakkında detaylı bilgiler alabilir, takım performanslarını ve maç sonuçlarını hızlıca öğrenebilirsiniz. Aspor'un canlı yayınları sayesinde spor dünyasındaki tüm gelişmeleri kaçırmadan takip edin! İşte A Spor canlı yayın bilgileri ve 2025 frekans detayları…

ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Spor dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde izleyicisine aktaran A Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olma unvanını her geçen gün pekiştiriyor. Spor haberlerinden transfer dedikodularına, canlı skorlardan maç özetlerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen A Spor, aynı zamanda profesyonel yorumcularıyla da dikkat çekiyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

ASPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası, yıllardır A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Her sezon Türkiye'nin dört bir yanındaki takımların karşı karşıya geldiği prestijli turnuva, A Spor'un kaliteli yayınlarıyla izleyiciye ulaşıyor. Maç önü ve sonrası yayınlar, kupa özel programlar ve dikkat çekici haberleriyle Ziraat Türkiye Kupası tüm yönleriyle ekranlara taşınıyor.

A SPOR PROGRAMLARI

-Sabah Sporu

-Spor Ajansı

-Gün Ortası

-Spor Gündemi

-Ana Haber

-Skorbord

-Son Sayfa

-Devre Arası

-90+1

-Artı Futbol

-Spor Bülteni

-Türkiye'nin Kupası

-Kupada Bugün

-Panorama

-Transfer Raporu

-Avrupa'dan Futbol

-Yaşasın Futbol

-Bir Zamanlar Futbol

-Maç Günü

-Takım Oyunu

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