Bugünkü maçlar 4 Nisan Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (beIN Sports 1)

TFF 1. Lig

17:00 İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

20:00 Şanlıurfaspor-Boluspor (beIN Sports Max 2)

20:00 Amed SK-Iğdır FK (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

İspanya La Liga

22:00 Rayo Vallecano-Espanyol (S Sport Plus)

Almanya Bundesliga

21:30 Augsburg-Bayern Münih (beIN Sport beIN Connect)

Fransa Ligue 1

21:45 Nice-Nantes (beIN Sport beIN Connect)

İtalya Serie A

21:45 Genoa-Udinese (S Sport Plus)

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