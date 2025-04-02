Benfica-Farense maçı CANLI İZLE | Benfica-Farense maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Benfica-Farense maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Ligi 27. hafta maçında Benfica ile Farense karşı karşıya gelecek. 26 hafta sonunda 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ev sahibi takım, 62 puanla 2. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenmesi durumunda Sporting Lizbon ile aynı puana çıkacak olan Benfica'da gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye çevrildi. Bruno Lage'ın şans vermesi durumunda ilk 11'de oynaması beklenen A Milli futbolcuların nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

BENFICA-FARENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında oynanacak Benfica-Farense maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.15'te başlayacak.

BENFICA-FARENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Farense maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Benfica: Trubin, Arajuo, Otamendi, Silva, Carreas, Florentino, Aursnes, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Di Maria, Belotti