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Haberler Futbol Benfica-Farense maçı CANLI İZLE | Benfica-Farense maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Benfica-Farense maçı CANLI İZLE | Benfica-Farense maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz Ligi 27. hafta maçında Benfica ile Farense karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü önderliğinde şampiyonluğa oynayan ev sahibi takım, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere bir yenisini daha eklemek istiyor. Bir maç eksikle 62 puanla 2. sırada yer alan Portekiz devi, kazanması durumunda Sporting Lizbon ile aynı puana sahip olacak. Kümede kalma mücadelesi veren Farense ise kritik maçta bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Benfica-Farense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 20:30
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Benfica-Farense maçı CANLI İZLE | Benfica-Farense maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Benfica-Farense maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Ligi 27. hafta maçında Benfica ile Farense karşı karşıya gelecek. 26 hafta sonunda 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ev sahibi takım, 62 puanla 2. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenmesi durumunda Sporting Lizbon ile aynı puana çıkacak olan Benfica'da gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye çevrildi. Bruno Lage'ın şans vermesi durumunda ilk 11'de oynaması beklenen A Milli futbolcuların nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

BENFICA-FARENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında oynanacak Benfica-Farense maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.15'te başlayacak.

BENFICA-FARENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Farense maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Benfica: Trubin, Arajuo, Otamendi, Silva, Carreas, Florentino, Aursnes, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Di Maria, Belotti

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