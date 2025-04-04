Amed SK-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Amed SK-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakasında Amed SK-Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Amed SK-Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed SK-Iğdır FK maçı 4 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AMED SK - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE