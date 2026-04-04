Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, rakibini yenerek 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Sarı kırmızılı ekibi de mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."