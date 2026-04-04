Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor yenişemedi!

Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 19:08
Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Alanyaspor 42. dakikada İbrahim Kaya ile öne geçti. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Gaziantep FK 63. dakikada Kacper Kozlowski ile skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla noktalandı.

Gaziantep FK puanını 34 yaparken, Alanyaspor ise 32 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından verdiği pas ile sağ çaprazda topla buluşan Bayo'nun şutu dışarı gitti.

29. dakikada orta alandan ceza sahasına giren Lungoyi'nin sol kanattan yerden pası savunmadan döndü.

32. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Jo Hwang'ın vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.

42. dakika Alanyaspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

63. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Luis Perez'in ortasında seken topla ceza alanı yayında buluşan Kozlowski, topu ağlara gönderdi: 1-1

79. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunde meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

81. dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

84. dakikada Gaziantep FK'de ceza alanı içine uzun gönderilen topla buluşan Kozlowski, kaleci Victor'u geçemedi.

90. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı önünden serbest vuruş kullanan Maxim'in şutu barajdan döndü.

