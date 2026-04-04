CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Avrupa'nın en değerli kadrosu"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 19:37 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 19:47
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Avrupa'nın en değerli kadrosu"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke maç önü açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Fatih Tekke: "İki gün önce Muçi'nin ağır bel spazmı oldu. Bugün yok, haftaya da net değil. Oulai kart cezalısı. Batagov sakat. 3 değerli oyuncumuz yok. Zor bir periyot, son 7 maç. Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız.

Amacımız... Toplantıda söylediğim şey; hak edilmiş ihtimali çocuklar buraya kadar getirdi. Her şey olabilir, 7 hafta var. İsme bakmadan, inancımızı göstermek istiyoruz. Milli takım dönüşünde 1 antrenman yapabildik. Çarşamba perşembe toplandık. Perşembe tek antrenman ve uzun yıllardır en önemli maç! Hazırlık iki taraf için de olumlu değil, bizim için daha olumsuz. Sakatlar, oyun planları gibi....

Zor bir karşılaşma. Bunu söylemem de fayda var. Anlarda iyi oynadığınız anlarda... Galatasaray'a kötü oynamadık hiç ama anlarda iyi oyuncuları var. Oyuncularımdan beklentim, başı dik, çok isteyen, inancını gösteren bir takım olması.

Nwakaeme'nin oynaması niye şaşırtıyor ki.... Uzun süre oynamadı ama bu 10 günde iyi çalıştı. Benji'nin durumu da iyi. Çok şey yapmamız lazım. Aksi takdirde istediğimizi almamız mümkün değil. Beklentim o inancı, yapabilirizi göstermek. Buraya kadar getirdik.

Sınırda olan oyuncularımız var. Bizim için 1 eksik, çok eksik! Biz istediğimiz duyguyla istediğimiz planlar gerçekleşir ve istediğimizi buradan alırız."

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
