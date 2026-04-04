CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanmak için buradayız!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanmak için buradayız!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. Ssarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 19:32 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 19:36
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanmak için buradayız!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Biz tabii ki bu stadyumdayız. Bu stadyuma geldik. Yakın zamanda vefat eden Trabzonspor antrenörü ve kurs arkadaşım Orhan Kaynak'ı anıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bizim için önemli bir değerli. Önemli bir antrenördü."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA..."

"Milli takım araları zordur. Milli takımdan dönüşler, olumlu olumsuz sonuçlar zordur. İki takım için de şunu söylemek lazım; Trabzonspor için Galatasaray ile, Galatasaray için Trabzonspor ile oynamak motive olmak için daha büyük avantaj. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakiplerimizden biri. 4 puan fark var maç eksiğiyle. Rakibimiz kazanmak isteyecek. Başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke'nin gösterdiği performans müthiş. Herkesin takdirini kazandı. Trabzonspor etkili futbol oynayan bir takım. Kadrolara baktığımızda iki takım da ofans gücü yüksek 4'lülerle oynayacak. Çok fazla pozisyon olacak görüntüsü veriyor. Bizim için önemli ve kritik bir maç. 5 maçı kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu bizi motive edecek bir şey. Maç maç gitmek gerekiyor. Biz iyi bir takıma karşı oynayacağız. Coşkulu bir seyirci, güzel bir zemin var. İnşallah güzel bir maç olur bizim için."

SAKAT OYUNCULAR HAKKINDA

"Osimhen ve Sara sakat, Leroy Sane'nin cezası var. Rakibimizde Batagov, Oulai ve Muçi'nin olmaması önemli eksikler. Kadrolarda oynayacak oyuncular var eksikler yerine. Kulübelerde etkili isimler de var. Noa Lang'ın elinde bir problemi var. Milli takıma gitti, geldi. Orada oynamadı ama oynamak istedi burada ve biz de başlattık. Durumuna bakacağız. Eksikler iki takım için de var. İyi 11'ler var. Oyun güzel ve güçlü olur umarım. Biz kazanmak için buradayız, rakibimiz de kazanmak isteyecek. İki takım da çıkardığı kadroyla kazanmak istediğini gösteriyor. Umarım kazanan taraf biz oluruz." dedi.

Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41