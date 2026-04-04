Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor ile İstanbulspor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 21:30
Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Oğuzhan Yazır

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır (Dk. 68 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Ruan, Vukovic (Dk. 82 Zwolinski), Kerem Şen (Dk. 68 Fofana), Emre Demir (Dk. 62 Melih Bostan), Pena Flores, Kwabena (Dk. 62 Serkan Emrecan Terzi), Engin Poyraz Efe Yıldırım

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 67 İsa Dayaklı), Özcan Şahan (Dk. 67 Phellipe), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 80 Sambissa), Cham (Dk. 80 Abdullah Dijlan Aydın), Krstovski (Dk. 90+1 Ertuğrul Sandıkçı)

Goller: Dk. 23 Engin Poyraz Efe Yıldırım, Dk. 85 Melih Bostan (Sakaryaspor), Dk. 45+1 Cham, Dk. 56 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Melih Bostan (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Vukovic, Dk. 78 Fofana (Sakaryaspor), Dk. 84 Krstovski, Dk. 90+4 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)

