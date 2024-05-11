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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini Belçika'da buldu. Standart Liege'de forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu için harekete geçildi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı

Bu sezon birçok kulvarda hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı

Genç yeteneklere büyük önem veren sarı-lacivertliler, scout ekibiyle hummalı bir operasyon yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı

Gelecek vaat eden isimlere yönelen Kanarya, Arda Güler'in varisi olarak gösterilen Cihan Çanak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı

Belçika ekibi Standard Liege'de oynayan genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, transferde düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı

Çok yakın bir zamanda Trabzonspor ile de anılan futbolcuya Almanya'dan da Borussia Dortmund'un da yakından ilgi gösterdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı

U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye'yi seçen Cihan Çanak, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

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