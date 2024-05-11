TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini Belçika'da buldu. Standart Liege'de forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu için harekete geçildi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
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Gelecek vaat eden isimlere yönelen Kanarya, Arda Güler'in varisi olarak gösterilen Cihan Çanak için harekete geçti.
Belçika ekibi Standard Liege'de oynayan genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, transferde düğmeye bastı.
Çok yakın bir zamanda Trabzonspor ile de anılan futbolcuya Almanya'dan da Borussia Dortmund'un da yakından ilgi gösterdiği belirtildi.
U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye'yi seçen Cihan Çanak, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
Bu sezon Standard Liege ekibiyle 29 maça çıkan Çanak, 2 asist yaptı.
11 maçın başlangıç kadrosunda yer alan Çanak'ın kontratı 2026'ya kadar sürüyor.
Genç futbolcuya, 3.5 milyon Euro değer biçiliyor.
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