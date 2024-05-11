Onuachu’nun kararı

Sakatlık ve Afrika Kupası nedeniyle birçok maç kaçıran Onuachu, Karagümrük ile oynanan kupa yarı final rövaşında golünü atmış ve belindeki ağrılar nedeniyle oyundan çıkmıştı. Yapılan kontrollerde 29 yaşındaki forvette ciddi bir duruma rastlanmadı. Bu nedenle Nijeryalı oyuncu yarın İstanbulspor maçında sahada olmak istiyor. Onuachu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da takımda kalmak istediğini ve bu konuda kulüplerin anlaşmasını beklediğini iletti. 2.01 boyundaki yıldız, Trabzonspor ile bu sezon çıktığı 23 maçta 13 gol attı ve 4 asist yaptı.