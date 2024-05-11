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Traore bombası

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, bordo mavili yönetimin Pepe ile vedalaşacağını öne sürdü. Fırtına’nın, Fulham’ın dünyaca ünlü hız moturu Adama Traore’yi istediği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Traore bombası

Önümüzdeki sezon şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen bordo mavili yönetim, büyük bir transfer bombası patlatmak istiyor. Glasgow Rangers'in sol beki Barisic, orta sahası Lundstram ve Gaziantep FK'da kiralık oynayan Standard Liege'nin forveti Draguş ile anlaşan bordo mavililer, gündemi sarsmaya hazırlanıyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Karadeniz devinin Pepe ile vedalaşacağını öne süren bir iddia ortaya attı. Fildişili yıldızın boşluğunu doldurmak için de Premier Lig ekibi Fulham'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Adama Traore'yi listesine aldı.

3 BÖLGEDE OYNUYOR

İngiliz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mali asıllı İspanyol futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği belirtiliyor. İspanya Milli Takım formasını 8 kez giyen 28 yaşındaki yıldız, bu sezon 15'i Premier Lig'de toplam 16 maça çıktı. Bu periyotta 1 gol ve 2 asist üretti. Barcelona altyapısından yetişen, güçlü fiziği ve hızı ile dikkat çeken Traore için Karadeniz devinin takas formülünü masaya koyması bekleniyor. Sağ kanat, sol kanat ve forvette görev yapabilen tecrübeli futbolcu, Başkan Ertuğrul Doğan'ın "Nasıl aldınız diye soracaksınız" dediği transferlerden biri olabilir.

38.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Middlesbrough'daki çıkışı Traore'yi 2018'de 20 milyon euro bedelle Wolverhampton'a götürdü. Kurtlar'daki harika performansı ise İspanyol yıldız yuvasına yani Barcelona'ya döndürdü. Katalan devine bir yıl kiralık olarak giden 26 yaşındaki futbolcu, Barça'da beklentileri karşılayamayınca sezon başında yeniden Wolves'a döndü. 12 Ağustos 2023'te Wolverhampton'dan Fulham'a bedelsiz gitti.

BARÇA'DA YETİŞTİ

Barcelona altyapısından yetişti, La Masia'nın en yetenekli futbolcularından biriydi... Güçlü fiziğiyle öne çıktı, Barça'da A takıma çıkmadan 2015'te İngiltere'nin yolunu tuttu. Tam 10 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Traore bir sene sonra 8.25 milyon euro'ya Middlesbrough'a gitti.

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