Beşiktaş'ın eski yöneticisi Umut Güner'e iddianame hazırlandı

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Umut Güner hakkında, yönetim kuruluna seçilebilmek için 1997-1998 tarihleri arasında 1 yıl kulübün voleybol takımında oynamış gibi sahte belge düzenlediği gerekçesiyle "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Sami Kılıçoğlu "ihbar eden", Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Derneği "suçtan zarar gören", Umut Güner ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, BJK divan kurulu ve kongre üyesi olan Sami Kılıçoğlu'nun, BJK Yönetim Kurulu üyesi, As Başkanı, stadyumdan sorumlu yönetici ve transfer komitesi başkanlığı görevlerinde bulunan Umut Güner hakkında savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesindeki iddialarına yer verildi.

Buna göre, Umut Güner'in 31 Aralık 2010'da kulüp üyeliğine kabul edildiği, 25 Mart 2012'de ise yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek, BJK Derneği yönetim kurulunun 20 Nisan 2003'te oy birliğiyle yaptığı değişiklikle tüzüğün 10. Maddesi uyarınca yönetim kurulunun 2 tam yılını doldurmuş üyelerden seçilmesi amir hükmünün düzenlendiği kaydedildi.

Umut Güner'in ise kulübe kabulü ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi tarihleri arasında iki yıldan az bir süre olduğu anlatılarak, Güner'in bu eksikliği 1997-1998 tarihleri arasında 1 yıl BJK Voleybol Takımı kadrosunda oyun oynamış gibi bir belge düzenleyerek kulübe ibraz ettiği, bu suretle belgede sahtecilik yaptığı bildirildi.

İddianamede, Kılıçoğlu'nun suç duyurusu üzerine Güner hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılarak, şüphelinin ifadesinde BJK'ye ne şekilde ve ne zaman üye olduğunun kulüp kayıtlarıyla sabit olduğunu, denetim kurullarının her üyeyi olduğu gibi kendi üyeliğini de incelediklerini söylediği ve suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

SAHTE EVRAKTAKİ İMZA AZİZ KALAOĞLU'NUN

İddianamede, soruşturma kapsamında BJK Derneğinden Umut Güner'in kulübe kabulü, yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi ve BJK'nin voleybol takımında sporcu olarak yer aldığı döneme ilişkin kayıtlara ve belgelere yer verildi.

Buna göre, Güner'in kulübe 31 Aralık 2010'da kabul edildiği, 25 Mart 2012'de ise yönetime seçildiği, 2 yılı doldurmadığı için sonradan 1997 ve 1998 tarihleri arasında BJK'nin voleybol takımında 1 yıl sporcu olarak bulunduğuna ilişkin tarihsiz "sporcu üye bilgi formu" ibraz ettiği anlatıldı.

Güner'in böylelikle o dönem bir yıl kıdem kazandırılarak yönetim kurulu üyeliğine kabul edildiği, BJK dernek tüzüğünün 8/G maddesi gereğince yine de şartlara haiz olmayıp kulübe kaydının yapılmaması gerektiği belirtilerek, kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarında 3 yıl sporculuk yapmak şartı arandığı kaydedildi.

Güner'in yönetim kurulu üyesiyse aidat yatırmasına gerek olmadığı halde dernek veznesine aidat yatırdığı ifade edilerek, söz konusu dosya ekindeki belgeyi imzalayan voleybol antrenörü Aziz Kalaoğlu'nun da, ne zaman ve hangi şartlarda imzaladığını hatırlamadığı anlatıldı.

1997-1998 SEZONUNDA BEŞİKTAŞ'TA VOLEYBOL OYNAMAMIŞ

İddianamede, BJK voleybol şubesinin kayıtları incelendiğinde, 1997/1998 sezonunda Umut Güner'in kaydına rastlanmadığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheli Umut Güner'in, BJK'ye 31 Aralık 2010'da üye olduğu, üyelik işlemleri sırasında sporcu olduğunu belirtmediği anlaşılmıştır. 25 Mart 2012'de yönetime seçilmek isteyen Güner'in mevcut dernek tüzüğüne göre kulüp üyeliğinde 2 yılı doldurmadığı için tarihsiz, sadece 1997-1998 tarihlerinde voleybol takımında sporcu olduğuna ilişkin, dönemin dernek yöneticisinin hangi şartlarda ve nasıl aldığı belli olmayan bir şekilde imzasıyla kendisine 1 yıl kıdem kazandıracak sahte sporcu üye bilgi formu oluşturduğu ve bu sahte belgeyi kulüp yönetimine ibraz ederek kullandığı belirlenmiştir."

Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin üyeliğinin geçerliliği ve iftiraya uğradığına ilişkin olarak incelenmesini talep ettiği BJK Derneği kayıtlarının ise ihbar edenin anlatımlarını doğruladığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin sporculuğuna ilişkin en önemli vesikalar olan takım fotoğrafı ve lisans ibraz edemediği, özellikle Beşiktaş Derneği'nden gelen cevabi yazıda şüphelinin 1997-1998 yılları BJK voleybol şubesinin kayıtlarında adının yer almadığı vurgulandı.

İddianamede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol Federasyonu Başkanlığından gelen yazılarda da, şüphelinin özellikle belirtilen yıllarda sporcu olduğuna rastlanmadığı kaydedildi.

Şüphelinin kulüp yöneticiliği ve görevlerinin 23 Mart 2012'de kulüp yönetimine ibraz edilen sahte sporcu üye bilgi formuna dayandığı anlatılan iddianamede, Güner'in "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

