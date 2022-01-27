GALATASARAY HABERİ: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Evinde sessiz sedasız oturmuyor" (GS spor haberi)

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Ortada bir gerçek var. Fatih Terim sessiz sedasız oturmuyor. Fatih Terim'in medyadaki ve sosyal medyadaki adamları onun adına her şeyi yazıyorlar. Futbol takımının değil kulübün şuanda Fatih Terim'in eline düşme tehlikesi var" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)