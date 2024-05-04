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Kayserispor'da Hari Vukas: Beraberlikten tatmin olmalıyız

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, "Bugün aldığımız beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:47
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Kayserispor'da Hari Vukas: Beraberlikten tatmin olmalıyız

Kayserispor'da teknik sorumlu Hari Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün maçı kazanma adına yeterli şansı ürettiklerini söyledi.

Ancak sezon genelinde, özellikle son dönemlerde kaçırdıkları gol fırsatlarının kendilerine çok puana mal olduğunu ifade eden Vukas, "Bugün de aynısı gerçekleşti. Aslına bakarsanız ilk yarıya mükemmel giriş yaptık diyebilirim, erken bir şekilde golü bulduk. Sonrasında rakibimiz topla daha fazla oynadı. Bilal'in çıkardığı bir pozisyon dışında rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Bu şekilde ilk yarıyı kapattık." diye konuştu.

İkinci yarıda sahaya enerji koymak, oyunlarını devam ettirmek istediklerini belirten Vukas, şunları kaydetti:

"Rakibimiz 1-1'i yakaladı, sonrasında çok önemli iki tane gol fırsatını değerlendiremedik ve akabinde maç 2-1 oldu. Ama kopmadık, mücadele etmeye devam ettik ve 2-2 yaptık. Maçın sonuna doğru da rakibimiz 10 kişi kaldı. Üzerlerine gittik, denedik. Onlar da iyi savunma yaptı. Dolayısıyla bugün aldığımız beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız."

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