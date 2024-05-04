Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde nokta atışı yapmak isteyen yönetim gündemine dünya yıldızını aldı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un hayran olduğu yıldız için nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:01
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

Galatasaray'da bu sezon Lucas Torreira'nın yanında pek çok isim deneyen, Uruguaylı'nın yokluğunda da problem yaşayan teknik direktör Okan Buruk, yaz transfer döneminde önceliğin orta sahaya verilmesini istedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

HEDEFTE CASEMIRO VAR

Sarı-Kırmızılılar, merkezde tecrübeli-genç karışımını uygulamak istiyor. Avrupa medyasından gelen haberler doğrultusunda Cimbom'da bir isim ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

Akşam'da yer alan haberde Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha yarışmacı bir takımda forma giymek istediğini ifade eden Casemiro, sarı-kırmızılıların ilk hedefi olarak öne çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

CASEMIRO KULÜBÜYLE SORUNLU

Real Madrid'de kazanmadık kupa bırakmayan Brezilyalı yıldız orta saha Casemiro, geçtiğimiz ayki açıklamasında United'la bağları zayıflattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

Brezilyalı orta saha, "Kupalar için mücadele edemiyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Liderle aramızdaki fark büyük. Bu yüzden uyuyamıyorum, gerçek bu.
Şampiyonluk değil sadece önümüzdeki maçları düşünüyoruz" demişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

2026'ya kadar kontratı devam eden Sambacı, yeni macerayı hedefliyor.

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