TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...

HEDEFTE CASEMIRO VAR Sarı-Kırmızılılar, merkezde tecrübeli-genç karışımını uygulamak istiyor. Avrupa medyasından gelen haberler doğrultusunda Cimbom'da bir isim ön plana çıktı.

Akşam'da yer alan haberde Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha yarışmacı bir takımda forma giymek istediğini ifade eden Casemiro, sarı-kırmızılıların ilk hedefi olarak öne çıktı.