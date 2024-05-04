TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın bombası! Sambacı listede ilk sırada...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde nokta atışı yapmak isteyen yönetim gündemine dünya yıldızını aldı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un hayran olduğu yıldız için nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ...
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HEDEFTE CASEMIRO VAR
CASEMIRO KULÜBÜYLE SORUNLU
Real Madrid'de kazanmadık kupa bırakmayan Brezilyalı yıldız orta saha Casemiro, geçtiğimiz ayki açıklamasında United'la bağları zayıflattı.
Brezilyalı orta saha, "Kupalar için mücadele edemiyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Liderle aramızdaki fark büyük. Bu yüzden uyuyamıyorum, gerçek bu.
Şampiyonluk değil sadece önümüzdeki maçları düşünüyoruz" demişti.
2026'ya kadar kontratı devam eden Sambacı, yeni macerayı hedefliyor.
Devler Ligi grubunda Galatasaray'a karşı mücadele eden Casemiro, bu kez Sarı-Kırmızılı renkler için ter dökebilir
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