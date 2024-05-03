Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Resmi açıklama geldi...
Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine sürpriz bir isim girdi. Güne damga vuran haberin ayrıntıları da kulüp başkanı tarafından resmen açıklandı. İşte ayrıntılar...
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Kadrosunu şekillendirmek adına kolları sıvayan bordo mavililerde birçok oyuncu listede bulunurken gidecek isimler konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Onlar arasından biri Galatasaray'a imza atabilir.
Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyonluk hikayesi yazmak isteyen Trabzonspor, transferlerini erkenden bitirebilmek adına tüm imkanları zorluyor. Fırtına'nın listesinde bulunan 3 isimle anlaşmalar artık ıslak imzaya kaldı.
Yapılan görüşmelerde el sıkışılan yıldız futbolcular gelecek sezon bordo mavili forma için ter dökecek. Ayrıca farklı oyuncular konusunda da girişimler devam ediyor. Son olarak Clermont Foot 63 forması giyen Muhammed Cham için temaslar başladı.
10 numaranın yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. 33 karşılaşmada 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Avcı'nın onay verdiği Avusturyalı için görüşmeler resmi boyuta taşınacak.
Bu sezon daha çok bonservisi elinde olan isimlere yönelen Trabzonspor, aynı takımda forma giyen iki yıldızı kadrosuna katıyor. Borna Barisic ve John Lundstram ile yapılan görüşmelerde el sıkışan Fırtına, Denis Draguş için de kulübü Standard Liege'den onay almak üzere.
Oyuncu tarafında herhangi bir sorun gözükmüyor. Gaziantep FK'daki çıkışıyla dikkat çeken Romen futbolcu hakkında Abdullah Avcı da çok özel bir profili bulunduğunu söylemişti. László Bénes cephesinde de Marek Hamsik'in devreye girerek işi bitirmesi bekleniyor. Bu hamlelerle birlikte transfer şovu yapılmak isteniyor.
Trabzonspor'da bu sezon forma giyen üç futbolcunun gelecek seneki durumları henüz netleşmedi. Nicolas Pepe'nin saman alevi gibi parlayan performansının bir türlü istikrara dönüşmemesi ve yüksek maaşı yönetimi düşündürüyor. Burada kalmaya nasıl baktığı da şu an için soru işareti.
Paul Onuachu'nun yeniden kiralanması hususunda Southampton ile görüşmeler olsa da henüz sonuç alınamadı. Nijeryalı forvetin geçici transferi gerçekleşmezse farklı oyuncular üzerinde de çalışılıyor.
Güçlü bir alternatif listesi hazırlandı. Berat Özdemir de sezon sonu kulübü Ettifaq'a geri dönecek. Suudi Arabistan temsilcisinde forma giymesi beklenmeyen orta saha için satış formülü devreye girecek. Şimdiden 3 talibi bulunan 25 yaşındaki orta saha hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Nenad Bjelica döneminde Başkan Ertuğrul Doğan'ın da isteği üzerine Trabzonspor'a gelen Berat Özdemir, bir seneliğine Ettifaq kulübünden kiralanmıştı. Milli oyuncu bordo mavili kulüpteki ikinci döneminde 34 karşılaşmaya çıktı. 1 kez fileleri havalandırıp 1 de asist yapmayı başardı. 2436 dakika sahada kaldı. 3 de sarı kart gördü.
Ancak performansı ile ilgili olarak taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Tribünlerin çoğunluğunu ikna edemedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararı da kendisi ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici rol oynayacak.
Trabzonspor'da gelecek sezon yerli kontenjanı için en güçlü isimler ve potansiyel barındıran yıldız adayları alınmak isteniyor. Birçok oyuncu hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor, temaslarda bulunuluyor ve raporlar hazırlanıyor.
Rakiplerin bu kez gerisinde kalmamak üzere bir yapı inşa edilmesi adına her şey yapılıyor. Bu kapsamda deneyimli çalıştırıcının rapor da büyük önem taşıyor. Ancak şu ana kadar Berat Özdemir, Avcı'dan net bir karşılık göremedi.
GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
Sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra Ettifaq'a geri dönecek olan Berat Özdemir ile Galatasaray ilgileniyor. Yaz aylarında da ilgilenilen ön libero ve merkez orta saha oyuncusu için kulübüyle görüşmeler başladı. Kontratının da son senesine girmesinden dolayı satmaya sıcak bakılıyor. Ancak bonservis ödenmesi gerekiyor. Ayrıca iki takım daha kendisini istiyor.
İSMAİL'E NİYET BERAT'A KISMET
Berat Özdemir ile ilgilenen sadece Galatasaray değil. Daha önce adı pek çok kez İsmail Yüksek transferinde geçen ve Kadıköy'e gözlemci gönderdiği bilinen Olympique Lyon da kendisini yakından takip ediyor. İsmail'in sakatlığı sonrasında ibre farklı bir isme kaydı. Bunun yanı sıra bir MLS takımı da yine durumunu sormak üzere kulübüyle irtibata geçti.
ETTIFAQ BAŞKANI:G.SARAY TALEPTE BULUNDU
Transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Berat Özdemir için Ettifaq'ın Başkanı Samer Al Misehal, Takvim'e açıklamada bulundu. AlMisehal; "Galatasaray gelecek sezon için talepte bulundu. Fransa'dan Lyon ve bir MLS takımı da yine kendisini istiyor. Belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon euro. Trabzonspor herhangi bir teklif sunmadı" ifadelerini kullandı.
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