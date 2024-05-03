Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Resmi açıklama geldi...

10 numaranın yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. 33 karşılaşmada 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Avcı'nın onay verdiği Avusturyalı için görüşmeler resmi boyuta taşınacak.

Bu sezon daha çok bonservisi elinde olan isimlere yönelen Trabzonspor, aynı takımda forma giyen iki yıldızı kadrosuna katıyor. Borna Barisic ve John Lundstram ile yapılan görüşmelerde el sıkışan Fırtına, Denis Draguş için de kulübü Standard Liege'den onay almak üzere.