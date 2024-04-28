Haberler Galatasaray Dursun Özbek: Teşekkürler Cengiz

Dursun Özbek: Teşekkürler Cengiz

“Merhum Mustafa Cengiz, Florya’nın 20 dönümünü kulübe kazandırdı. Buradan teşekkür ediyorum. Biz de araziyi 60 dönüme çıkarttık”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Dursun Özbek: Teşekkürler Cengiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan bütçe toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Projelerle ilgili konuşan Özbek, merhum Başkan Mustafa Cengiz'i unutmadı. Özbek, "Mustafa Cengiz'e teşekkür etmek istiyorum. Florya'da 20 dönümlük kısmı yeniden G.Saray'a kazandırmıştı. Biz de 40 dönümlük Emlak Konut'a geçen araziyi 1.5 milyar TL'ye satın aldık ve 60 dönüme ulaştık. Galatasaray bu arsayı kendi imkanlarıyla aldı. Rekabette olduğumuz bazı kimseler sanki bu arsayı bedava Galatasaray'a vermişler gibi algı yapıyorlar. Biz 1 milyar 85 milyon TL'lik kredi kullandık ve bunu 6 ayda ödedik" dedi.

KEMERBURGAZ YENİ SEZONA YETİŞECEK

Kemerburgaz Tesisleri'ni haziran ayının sonunda bitirme projemiz var. Yeni sezonu orada açmak istiyoruz. 17 Mayıs çok önemli bir tarih. UEFA Kupası'nın yıl dönümünü kutlayacağız. Hepinizi davet ediyorum. Gelişmeleri beraber izleyeceğiz. Kemerburgaz için kulüp kasasından 200 milyon TL ödendi. Ödenecek bir kısım daha var.

BANKALAR BİRLİĞİ'NE BORCU ÖDEYECEĞİZ

Florya arazisinin geliştirilmesiyle Bankalar Birliği'ne borcumuzu ödeyeceğiz ve yapılandırma anlaşmasının dışına çıkacağız. Gayrimenkullerle ilgili fon akışı olacak. Bankalar Birliği'ne borcumuz yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL. Bugün itibarıyla bu borcun faizi yıllık 1 milyar 200 milyon TL. Kulübe getireceğimiz fon bu rakamların çok üzerinde.

RİVA 2.5 MİLYAR TL KAZANDIRACAK

Önemli projelerimizden biri Riva. 1400 villadan oluşuyor. Yüzde 55'e yakını satıldı. Kulübe ait 130 villa mevcut, Galatasaray kasasına da 2.5 milyar TL girdi sağlayacak. Rekor satışlar yapıyoruz. 10 aylık ciromuz 1.5 milyar TL'ye ulaştı. Bu yıl 700 bin forma satmak istiyoruz. Gelecek sezon ise hedefimiz 1 milyon. Şampiyonluğu 100. yıl formamızla kutlayacağımıza inanıyorum.

25 MAYIS'TA YENİDEN ADAYIM

Malumunuz 25 Mayıs tarihinde seçimli olağan genel kurulumuz var. Bugün sizin huzurunuzda önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizlerin teveccühü ile bu göreve yeniden seçilirsem bu dönemde başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağımın sözünü de vermek istiyorum.

ERDEN TİMUR HEDEF GÖSTERİLDİ

Önemli bir teşekkürü de Erden Timur kardeşime ayırmak istiyorum. Birlikte çıktığımız yolda elinden gelenin iyisini yapmaya çalıştı. Sırf başarılı diye birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. Galatasaray'a yaptıkları ve bundan sonra yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sevgili Erden'in Galatasaray'a hizmet edeceğinden eminim.

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