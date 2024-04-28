Haberler Galatasaray Bitexen 1207 Antalyaspor 0-4 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bitexen 1207 Antalyaspor 0-4 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 17:16
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Bitexen 1207 Antalyaspor 0-4 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Zeytinköy 2 No'lu sahada oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 3. dakikada Berna Yeniçeri, 20. dakikada Eda Karataş'ın attığı gollerle 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıya da atak başlayan Galatasaray, 60 ve 85. dakikada Elanur Laçın'ın golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular, sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligin son haftasına en yakın rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in 2 puan önünde girdi.

Galatasaray, ligin son haftasında evinde ALG Spor ile karşılaşacak.

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