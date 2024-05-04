TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 6 numara mevkisine bir takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda Fenerbahçe o oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yönetim, Ndidi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.
FRED'İN PARTNERİ OLACAK
Takımın projelerinden ve Fenerbahçe'nin hedefleri hakkında bilgi aktarılacak. Oyuncunun beklentileri, istekleri öğrenilecek. Eğer Ndidi'yle mesafe kat edilirse, Krunic'in zorunlu olan satın alma opsiyonu kullanılacak ve Boşnak oyuncu yaz ayında elden çıkarılacak.
Sarı-lacivertlilerin hedefi; önümüzdeki sezon orta sahayı Ndidi-Fred ikilisinden oluşturmak.
2017'de Genk'ten Leicester City'ye 17.6 milyon euroya gelen 27 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın şu anki piyasa değeri ise 16 milyon euro.
60 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Ndidi, Leicester City formasıyla, şu ana dek 272 maça çıktı.
17 gol, 17 asistlik performans ortaya koyan Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise 35 karşılaşmada göre yaptı.
Ndidi, 2021'de ise piyasa değeri olarak 60 milyon euroyu gördü.
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