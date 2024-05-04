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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 6 numara mevkisine bir takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda Fenerbahçe o oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek için kolları sıvadı.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

İsmail Yüksek'e gelen teklifler, Rade Krunic'in yetersiz performansı nedeniyle 6 numara arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan Wilfred Ndidi için harekat başlattı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

Leicester City'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı ön libero için transfer komitesi, önümüzdeki hafta İngiltere'ye çıkarma yapacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

Yönetim, Ndidi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

FRED'İN PARTNERİ OLACAK

Takımın projelerinden ve Fenerbahçe'nin hedefleri hakkında bilgi aktarılacak. Oyuncunun beklentileri, istekleri öğrenilecek. Eğer Ndidi'yle mesafe kat edilirse, Krunic'in zorunlu olan satın alma opsiyonu kullanılacak ve Boşnak oyuncu yaz ayında elden çıkarılacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

Sarı-lacivertlilerin hedefi; önümüzdeki sezon orta sahayı Ndidi-Fred ikilisinden oluşturmak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

2017'de Genk'ten Leicester City'ye 17.6 milyon euroya gelen 27 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın şu anki piyasa değeri ise 16 milyon euro.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

60 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Ndidi, Leicester City formasıyla, şu ana dek 272 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

17 gol, 17 asistlik performans ortaya koyan Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise 35 karşılaşmada göre yaptı.

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