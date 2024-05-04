TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedefte 6 numara var

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek için kolları sıvadı.

İsmail Yüksek'e gelen teklifler, Rade Krunic'in yetersiz performansı nedeniyle 6 numara arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan Wilfred Ndidi için harekat başlattı.